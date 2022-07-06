Ляшко побачив "вуха Москви" у проблемах уряду Бориса Джонсона

В Україні уважно стежать за долею британського прем'єра / Колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Олег Ляшко закликав українських політиків об'єднатися навколо прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, уряд якого останніми днями втратив багатьох міністрів. На його думку, зараз триває розхитування позицій одного з найважливіших друзів України, без якого нам буде складніше здобути перемогу у війні проти Росії.

Відповідний пост Ляшко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Думка

"Міністропад у Британії (підозрюю, що за цим стирчать вуха кремля, як за отруєнням Скрипалів чи підривом артилерійських складів в Україні). Масова відставка міністрів загрожує відставкою уряду Джонсона. Для України це матиме вкрай негативні наслідки. Тому головне зараз не дискредитація чи відставка Залужного, а порятунок Джонсона. Допомагаючи Борису – ми допомагаємо собі. Бо навряд чи коли-небудь ще Україна матиме настільки союзного прем‘єра", – написав Олег Ляшко.

Ляшко також звернувся до колишніх колег-політиків, щоб вони перестали займатися "мишиною вознею" за химерні рейтинги та наступні вибори, а більше думали про порятунок України.

Ситуація у Лондоні