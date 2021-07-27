Любить тата, горішки і карамельки. Гордон взяв інтерв'ю у своєї 4-річної доньки – відео

Дмитро Гордон і його дочка Аліса. Колаж "Сьогодні"
Український журналіст Дмитро Гордон, якому група "Жетон" присвятила свою першу пісню, взяв інтерв'ю у своєї чотирирічної дочки Аліси. Дівчинка розповіла, що їй приносить радість, у яких країнах вже бувала і що любить найбільше.
Відео Гордон опублікував в YouTube.
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Звичайно, без веселих інцидентів не обійшлося. У першій половині інтерв'ю дівчинка відразу показала, чия вона дочка і почала сама питати тата про все. Потім захотіла, щоб їй почухали спинку, заплуталася в проводах і насилу сиділа на місці. Утім, інтерв'ю у них все-таки вийшло.
Кілька кращих, на думку "Сьогодні", питань і відповідей:
Про тата:
- Що тобі доставляє радість?
- Ти, горішки і карамельки.
- А кого ти більше всіх любиш?
- Тебе. Маму, Санту, усіх люблю.
Про географію:
- У якому місті ти живеш?
- В Україні.
- Україна це країна, а місто Київ. Подобається тобі Київ?
- Так. А Україна є?
- Україна є, це країна.
- А Росія?
- Росія теж, на жаль, є.
Про зоопарку:
- У якій країні ти була?
- У зоопарку
- А ти знала, що люди походять від мавп?
- Ні, ніколи в житті.
- Ну ось ти – маленька мавпочка.
Про труднощі:
- Що для тебе найважче в житті?
- Вранці прокидатися.
Про домашні розслідування:
- Ось у нас була пінна вечірка і хтось надзюрив у джакузі. Це не ти була?
- Ні.
- А хто? Купалися тільки ти і Санта.
- Це була Санта.
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