Люди розбіглися в різні боки. У Маріуполі впала головна ялинка міста (відео)

Ялинку в Маріуполі звалив сильний вітер. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.

Про це повідомив місцевий портал MRPL.CITY.

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На відео помітно, що причиною інциденту, найімовірніше, став сильний вітер, через який дерево схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди, які були в цей час поблизу, встигли відбігти.

Рятувальники раніше заявляли, що сьогодні в Маріуполі буде штормовий вітер зі швидкістю, що перевищуватиме 15 м/с.

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Що тепер буде з ялинкою

Наразі на території перебувають правоохоронці, які не підпускають жителів близько до ялинки та стежать за порядком. На місці події вже орудують робітники, які ставитимуть головну ялинку на місце.

Поблизу Рівного також завалилася ялинка

У селищі Квасилів, яке входить до Рівненської громади, впала новорічна ялинка. Падіння ялинки в центрі Квасилова вранці помітили місцеві жителі.

У КП "Трест зеленого господарства" розповіли, що ялинку, мабуть, зламав сильний вітер.

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Вранці 19 грудня працівники тресту разом із міськсвітлом працювали, щоб відновити та закріпити новорічне дерево.

Ялинка, яку встановили у Квасилові, раніше росла на території одного з дитсадків Рівного. Через аварійний стан її зрізали та поставили як новорічну прикрасу.

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