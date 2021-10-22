Малюська потролив зеків дзвінком з СІЗО – дивне відео міністра

Малюська потролив зеків дзвінком з СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр юстиції Денис Малюська потролив дзвінком людей, які знаходяться в СІЗО. Він продемонстрував дивний діалог на камеру.
Відповідне відео міністр опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Як Малюська потролив людей в СІЗО?
Спочатку в ролику Малюська з'явився в СІЗО і почав зображати, що нібито дзвонить синові і каже, що влаштувався працювати моряком, і поїхав у далеке плавання.
Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якій розповідає, що знаходиться на морі і з ним все гаразд.
Що означає ролик міністра?
У такий спосіб Малюська вирішив оголосити новину, що тепер у Києві з Лук'янівського СІЗО ув'язненим можна офіційно дзвонити і користуватися інтернетом. Такі функції незабаром з'являться у всіх українських ізоляторах.
Послуга платна, а всі розмови записуватимуться
Як розповів Малюська, для клієнтів запустили нову послугу – платні телефонні розмови і користування інтернетом (з обмеженням контенту).
- 15 хвилин розмови – 10 гривень
- Телефонні розмови на місяць – 345 гривень
- Інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень
Зазначається, що всі розмови ув’язнених автоматично записуються.
Навіщо ввели такі нововведення?
Малюська розповів, що цим нововведенням:
- надають можливість ув‘язненим спілкуватися з рідними (надважливо для ресоціалізації)
- прибирають корупцію на "контрабандних" телефонах
- поповнюють кошти спецфонду (ремонти)
- забезпечують дотримання прав людини
- зменшують попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією