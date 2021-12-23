"Маразм міцніє": що кажуть соцмережі про військовий облік для жінок (фото)

В Україні жінок ставлять на військовий облік / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони хоче поповнити лави нашої армії за рахунок жінок. Користувачі соцмереж сьогодні активно обговорюють таке рішення влади.

Сайт "Сьогодні" підготував добірку реакцій української спільноти на те, що жінок тепер ставлять на військовий облік.

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Що пишуть у соцмережах

"Маємо подарунки до Різдва. У дію вступив наказ Міноборони про взяття на військовий облік жінок. Там ціла низка нових спеціальностей. Журналістки, бібліотерки, працівниці готелей, фотографки, правознавиці, менеджерки, ветеринарки, професіоналки музейної і архівної справи, фінансистки, стоматологині, бухгалтерки, малярки і навіть музикантки. Тобто усі жінки", – написала членкиня Комісії з журналістської етики Ліза Кузьменко на своїй сторінці у Facebook.

Ексміністр оборони України Анатолій Гриценко також прокоментував рішення Міноборони у Facebook. Політик впевнений, що для виконання наказу потрібно як мінімум півтора-два роки навіть у мирний час, та за наявності військкоматів у кожному районі.

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"А зараз — у стані війни, на тлі децентралізації (зі згортанням мережі держадміністрацій та військкоматів), на тлі депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки та лікарі, які мають перевіряти взятих на облік, і так перевантажені боротьбою з ковідом) — це завдання практично непідйомне", — написав Гриценко.

Ексміністр висловив сумнів у тому, що автори-розробники наказу — Міноборони, МВС, СБУ, СЗР та Мін'юст, який його завізував, врахували всі фактори та наслідки.

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А хтось вважає таке рішення правильним, але в той же час зазначає, що рейтингу влади після цього – гаплик.

Юрист Михайло Пластун також відповів на введення наказу в дію.

"Такого трешу я ще не бачив… Жінкам приготуватися до військового обліку. Відтепер роботодавці мають контролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві, встали на військовий облік. При прийнятті на роботу, слід перевіряти наявність військово-облікових документів з відмітками про взяття на облік", - написав Пластун.

Все більше користувачів дивуються рішенню Міноборони.

"Дивлюся, що астрологи не потрапили до списку. Ймовірно, вони щось знали. Я думала, що крім останніх подій з карантинами, вакцинаціями, мене вже нічим не здивувати. Ні, я помилилась!" - написала Олена Товстуха у Facebook.

"Як бухгалтер скажу так – народ, ми хлопчиків своїх не показували в гірші часи по військовому обліку та й зараз теж, то, моя особиста думка", – написала Ксенія Кравець.

Вона додала, що маразм міцніє.

Наталія Власова поцікавилась у Facebook, у якому "турборежимі" народжувався цей наказ.

"Яка мета цієї "мобілізації"? Зібрати хабарі з жінок, які захочуть через медичну комісію довести свої проблеми зі здоров'ям та непридатність до військової служби? Зібрати штрафи з підприємств. Розпиляти гроші на "великій перебудові казарм", які не призначені для такої кількості жінок. Туди ж – термінове "будівництво" таборів для зборів/навчання "салаг". Мілітарі-повістка під перевибори", – зазначила Власова.

Деякі користувачі віднеслися до ситуації з гумором і поділилися мемами.

"Дівчата, бачили? Оновили список професій, з якими жінки мають стати на військовий облік. Коротше, ми всі там. Я особисто по категорії "журналістика" і "видавнича справа". А категорії "переклад" чомусь не побачила, і це образливо. Перекладачки їм в армії не потрібні, чи що? Коротше, треба подзвонити у військомат і запитати, що далі", – написала письменниця Тамара Дуда.





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