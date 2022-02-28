Мародерів у Житомирі розстрілюватимуть – мер наказав

Сухомлін готовий перемогти пограбування радикальним способом / Колаж "Сьогодні"
Воєнний час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Міський голова Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників прямо на місці. Причому мародерам можна відкривати вогонь.
Відповідне попередження мер міста Сергій Сухомлин розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Найвища міра
"У районі Кришні затримали кілька людей, які намагалися залізти до крамниці. Я всіх попереджаю: поліція, нацгвардія, загони тероборони отримали наказ не затримувати. Можна просто стріляти на місці. Мародерства у місті не буде. Усі отримали наказ – стріти на місці" , – повідомив спокійним голосом Сухомлин.
Обстановка
- На даний момент надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією, зафіксували факт пограбування м'ясного комбінату.
- У місті Тростянець Сумської області ще одна група "русского мира" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
- Російські війська не змогли взяти Київ, зазнали низку поразок і зазнали величезних втрат. Це змусило окупантів піти у тактичний відступ. Про це заявив на брифінгу радник голови ОПУ Олексій Арестович.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.