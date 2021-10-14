Марш захисників і захисниць і Koval fest: які святкування організували в Дніпрі (фото, відео)

У Дніпрі святкують День захисника і захисниць. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі на День захисників і захисниць організували багато святкових заходів. "Сьогодні" дізналися, як місто відзначає свято.
Марш захисників і захисниць
Як пише Інформатор, в місті вже пройшов традиційний марш. До нього приєдналися ветерани, волонтери, родичі загиблих військових і місцеві жителі.
Спочатку вони зібралися в сквері біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації, щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покласти квіти. Після цього почався сам марш.
Об 11:00 колона стартувала від Алеї Героїв, далі кількасот присутніх попрямували вулицею Андрія Фабра і проспектом Дмитра Яворницького. Фінальна точка ходи – Соборна площа.
У Дніпрі пройшов марш захисників і захисниць. Фото: Інформатор
Koval fest
На Фестивальному причалі з 14 по 16 жовтня проходитиме Koval fest. Гості фестивалю зможуть поспостерігати за ковалями, а також спробувати свої сили в куванні.
Фестиваль проводять вчетверте. Туди приїдуть понад 70 ковалів з усієї України. Організатори обіцяють безліч майстер-класів, а також виставку зброярів. Крім того, бажаючі зможуть викувати на пам'ять сувенір – монетку або невелику підкову.
Заходи в музеї АТО
Низку святкових заходів організували в музеї:
- 12:30 – 13:30 – виступ військового оркестру Центрального територіального управління НГУ;
- 13:30 – 14:30 – відкриття фотовиставки Андрія Карпенка "Під небом Донеччини";
- 14:30 – 15:30 – виступ Першого волонтерського хору;
- 15:30 – 16:00 – відкриття виставки малюнків "І частка козацька веде мене";
- 10:00 – 16:00 – фільм "Мир".
Що буде в парку Шевченка
На оглядовому майданчику парку імені Шевченка запланували безліч заходів:
- 13.00 – відкриття свята;
- 14:00 – виступи творчих колективів;
- 16:00 – змагання зі стрільби з лука;
- 16:00 – майстер-класи з нарізки гарбуза зі свічками;
- 16:00 – плетіння маскувальної сітки;
- 16:30 – страви козацької кухні – каша і компот;
- 17:00 – виступи шалених козаків – показові номери зі зброєю та інтерактивні конкурси;
- 18:00 – козацьке фаєр-шоу.
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