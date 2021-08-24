Марш захисників в Києві – онлайн-трансляція

Марш захисників України. Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

У Києві о 14:00 розпочався Марш захисників України, організований громадськими організаціями ветеранів, волонтерів, представників об'єднання сімей "Небесної сотні", духовенства.

Хода пройде за маршрутом: парк Шевченка – Бессарабська площа – Хрещатик – Майдан Незалежності. Збір учасників в парку ім. Шевченко.

Дивимося онлайн-трансляцію

Реклама

Десятки тисяч учасників бойових дій, родичів героїв Небесної Сотні, капеланів, волонтерів, активістів і городян зібралися в парку і на прилеглих вулицях. Раніше організатори заявляли про те, що в ході можуть взяти участь близько 30 тисяч людей. Згідно маршруту, вони пройдуть по бульвару Шевченка до Бессарабської площі, а потім підуть по Хрещатику до Майдану Незалежності. За попередньою інформацією, марш планують завершити о 18:00 на Михайлівській площі біля Стіни пам'яті загиблим захисникам України під час збройної російської агресії.

Колону учасників Маршу захисників України очолюють члени сімей загиблих ветеранів російсько-української війни, після них ідуть сім'ї загиблих учасників Революції Гідності, далі – ветерани, які отримали поранення, сім'ї військовополонених і зниклих без вести, потім – об'єднана формація військових медиків і капелани. За ними йдуть ветерани, об'єднані в так звані коробки, порядок яких визначали за територіальним принципом. Крім того, є окрема "коробка" з представників Білорусі.