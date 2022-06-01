Маска не допоможе – Радуцький розповів про нову епідемію в Україні

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Епідемія мавпячої віспи, за прогнозами, дійде до України Але вона не настільки небезпечна, як раніше епідемія коронавірусу, розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький телеведучому Альоні Цинтилі та Юрію Бібіку в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

"За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні ця інфекція поширюється на нашому континенті. Щоб заразити когось нею, має бути побутовий контакт. Тому фахівці сподіваються, що такого поширення, як коронавірус, не буде", — сказав він.

Радуцький назвав основні складні моменти, пов'язані з мавпою віспою. Також він розповів, як звести ризик зараження до мінімуму.

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"Але хвороба неприємна. Вона має ще одну проблему — довгий інкубаційний період, до 21 дня. Тому слід дуже уважно стежити за здоров'ям. Насамперед, ретельно мити руки. Маска тут нічого не дає, вона (хвороба. – Ред.) дуже рідко передається повітряно-крапельним шляхом. Але миття рук, гігієна та обмеження спілкування з людиною, у якої ви бачите ознаки ГРВІ, – це те, що може вберегти. Вже сьогодні ВООЗ заявляє, що потреби повної вакцинації світу від мавпової віспи немає. Але епідемія буде, і на жаль, через те, що багато людей повертаються в Україну з країн, де вже є випадки, Україну це теж не омине", — сказав Радуцький.

Що являє собою хворобу

Рідкісна вірусна хвороба, схожа за симптоматикою на давно забуту людством натуральну віспу, зараз поширюється по Європі, США та Канаді. Віспа мавп "прийшла" з Африки, але, як зазначають у ВООЗ, захворювання протікає здебільшого легко та вакцина вже на підході.

Хвороба менш заразна, ніж коронавірус, для зараження потрібен тісний контакт із хворою людиною, її постільною білизною або одягом, який вона носла. Вірус проникає в організм через шкіру, респіраторну систему, очі, порожнини рота та носа.

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