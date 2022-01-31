Масові заворушення в Україні могли бути в 4 областях: до чого тут Росія

Невідомо, хто саме запланував масові заворушення / Колаж "Сьогодні"

Масові заворушення, які планувалися на території України, могли охопити чотири області країни Деякі з цих областей межують із Росією.

Про це повідомляє голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу, пише РБК-Україна.

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За його словами, масові заворушення могли бути в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

"Ці акції планувалися провести у низці міст України, центральної України частково. Тобто області, за годину-півтори їзди до Києва та наших північних кордонів з Російською Федерацією", – розповів Денис Монастирський.

Що відомо

В Україні група осіб планувала масові заворушення на теритоорії країни. Їх затримала поліція. Про це правоохоронці повідомили учора, 30 січня.

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У їхньому ході нібито повинна була пролитися кров "активістів", а також планували підпалювати шини та автомобілі.

Заздалегідь була заготовлена кров, яка нібито мала пролитися серед активістів. Також до цих "активістів" мали підійти медики, щоб нібито надати допомогу.

В результаті "постраждалих" показали б у новинах на телеканалах.

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