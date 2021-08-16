МАУ змінює маршрут – облітатиме Афганістан

Авіакомпанія МАУ вирішила облітати територію Афганістану на рейсах в Делі (Індія) через захоплення країни "Талібаном".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ще в п'ятницю авіакомпанія провела власну оцінку ризиків прольоту території Афганістану в зв'язку зі сформованою ситуацією в країні. З урахуванням виявленого підвищення рівня загрози для польотів МАУ прийняла рішення здійснювати обліт території Афганістану на рейсах в Делі з метою забезпечення належного рівня безпеки польотів", – заявили в авіакомпанії агентству

В українській авіакомпанії нагадали, що рейси виконувалися по вівторках і неділях в рамках угоди Air Bubbles. Тепер час виконання рейсу збільшиться приблизно на дві години. Це при тому, що раніше він становив близько семи годин, тепер може знадобитися дев'ять.

Як таліби захоплювали Кабул

Бойовики "Талібану" спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.

Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх ув'язнених в'язниці Пулі-Чахрі, розташованій на схід від Кабула. У цій в'язниці утримувалося близько 5 тис. ув'язнених. У тому числі – ті, хто був заарештований за участь в русі "Талібан".

Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммада Джахід. Він стверджував, що людям боятися нічого.

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