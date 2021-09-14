Майор Бузина. Розсекречено КДБ-шне минуле батька Олеся Бузини (фото)

Олесь Бузина особливо не розповідав, ким був його батько / Колаж "Сьогодні"

Під час вивчення архівів Комітету державної безпеки Української РСР дослідники наткнулися на документи, які розповідають, чим саме займався в КДБ батько журналіста Олеся Бузини. Також стало відомо, що батько убитого журналіста був майором держбезпеки.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі редактор сайту "Історична Правда" Едуард Андрющенко.

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Документи з особової справи майора Бузини

Дослідники написали, що з документів стало зрозуміло – Олексій Григорович Бузина працював по дисидентам. Більше ніяких подробиць не повідомляється.

Що було раніше відомо