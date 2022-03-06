Медикаменти першої необхідності вже у Краматорську, – Фонд Ріната Ахметова

/ Фото: Фонд Ріната Ахметова

До Краматорська прибули ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень Донецької області. Це 20 тисяч одиниць з антисептиками, антибіотиками, засобами для обробки ран та іншими медичними засобами. Їх із Дніпра доставив Фонд Ріната Ахметова. Перелік найпотрібнішого визначили спільно із Міністерством охорони здоров’я України.

Це вже друга партія ліків, яку надає Фонд Ріната Ахметова у рамках допомоги для МОЗ. Перші 100 тисяч одиниць медикаментів вже були направлені до лікарень Київської області, в містах і селищах якої зараз гуманітарна ситуація катастрофічна.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.