Медведчук спробував скасувати арешт, але суд не відбувся: що сталося

Минуле засідання щодо продовження домашнього арешту тривало 12 годин, а рішення змогли прийняти лише на наступний ранок – сьогодні мали розглядати апеляцію

Київський апеляційний суд не зміг розглянути скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука на рішення Печерського суду про продовження домашнього арешту – засідання перенесено на 30 липня.

10:35 Суддя заявила сторонам процесу, що матеріали справи з Печерського суду до Київського апеляційного суду надійшли якраз до початку його засідання і колегія суддів не встигла з ними ознайомитися. У зв'язку з цим засідання по апеляції перенесено на 30 липня.

О 10:15 Медведчук з'явився до будівлі суду разом зі своїми соратниками, і вчергове розповів журналістам, що всі звинувачення на його адресу не обгрунтовані.

"Я, мої адвокати, колеги по партії розраховуємо тільки на свої зусилля. Ми віримо в те, що у нас достатньо доказів спростувати всі необгрунтовані звинувачення, висунуті прокуратурою і викладені у рішення "печерського" судді. У нас достатньо аргументів, щоб боротися з урахуванням нашої правової системи".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Печерський районний суд, починаючи з 9:30 8 липня, майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення, і їх підзахисний був би повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.