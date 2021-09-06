"Мене переслідують" – Пустовгар, який облив зеленкою Порошенко, пояснив свій вчинок і побоюється розправи

Ілля Пустовгар: якщо зі мною щось станеться, будете знати винуватця. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель Чернігівської області Ілля Пустовгар, який облив зеленкою Петра Порошенко, пояснив свій вчинок тим, що п'ятий президент України не виконав своїх обіцянок закінчити війну на Донбасі і мав відношення до корупції в період бойових дій. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 6 вересня.

Пустовгар заявив, що є патріотом, тому свій напад в День незалежності він вважає виконанням громадянського обов'язку і демонстрацією громадянської позиції.

"Порошенко в умовах війни заробляв мільярди на життях моїх земляків, які загинули на війні, а тепер примазується до маршу ветеранів, справжніх патріотів", – заявив він, додавши, що під час каденції Порошенко, на війні загинув його товариш і тисячі інших українців.

Пустовгар також додав, що після інциденту його переслідує СБУ та "інші люди без розпізнавальних знаків", від яких лунають погрози. Також чоловік стверджує, що проти нього хочуть сфабрикувати справу про участь у злочинному угрупованні.

"Якщо зі мною щось станеться, будете знати винуватця", – заявив він.

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Раніше батько 22-річного Ілля Пустовгара в коментарі чернігівському порталу Gorod.cn.ua припустив, що його син міг облити зеленкою Порошенко, розплатившись таким чином за якийсь борг.

"Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у кого-то на гачку через борги. Або ж його спонукали за гроші", – сказав Пустовгар-старший.

У свою чергу видання LB.ua з посиланням на джерела в Міністерстві внутрішніх справ інформувало, що в поліції Ілля Пустовгар зізнався – нібито за скоєне йому заплатили 800 доларів. У той же час, хто виступав замовником – не повідомлялося.

Нагадаємо, 24 агуста п'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

Кого ще в Україні обливали зеленкою?