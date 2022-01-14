Цукор із собою. Ми дізналися, як в українських школах звикають до нового меню

З 1 січня у школах запровадили нове меню / Фото: Колаж: Сьогодні

Учні українських шкіл неоднозначно відреагували на нове харчування у їдальнях. Одні заявили, що їм сподобалося меню – воно збалансоване і включає вітаміни. Водночас інші відверто критикують нову їжу і намагаються самостійно її змінити.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Цукор із собою

Директор однієї з провідних шкіл на Житомирщині розповіла, що вони почали вводити нове меню ще до нового року.

"Сталося несподіване, що певною мірою навіть розсмішило нас, педагогів. Коли наші кухарі перестали додавати цукор у їжу чи напої, то діти почали приносити з дому цукор. Хтось у стікерах, хтось у баночках. Адже дитині не заборониш. Наприклад, какао. Діти його просто обожнюють. Але какао, в яке ми не додавали цукор, ми просто виливали у помиї", – сказала директор.

Плюси та мінуси нового меню

За словами педагога, жодна з нових страв на неї не справила враження. Хоча влада і враховувала той факт, що готувати нові страви будуть на старому обладнанні, не все виходить. Часто їжа прилипає до поверхонь. А універсальних печей у шкіл немає.

Однак у новому харчуванні багато фруктів.

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"Раніше такого не було. Є і виноград, і апельсини, і яблука. Виключено сосиски. Деякі ноу-хау дивують. Наприклад, буряк із сухариками. Адже це просто підсушений у духовці білий хліб, який розмокає. Те, що пропонує кулінарний експерт Євген Клопотенко, на його фото на вигляд красиве. Але ці страви, приготовлені в наших старих духовках – це виглядає не дуже", – додала директор.

Що є у новому меню?

З 1 січня в Україні набула чинності реформа шкільного харчування.

За даними Держпродспоживслужби, оновлене меню для шкіл має складатися зі 160 страв, у ньому обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження, субпродуктів. Натомість за нормами має бути збільшено споживання молока та кисломолочних продуктів, свіжих овочів та фруктів, м'яса та риби.