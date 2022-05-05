Мер Івано-Франківська звинуватив представників ЛГБТІК у непатріотизмі – Денісова

Людмила Денісова заявила, що мер Івано-Франківська припустився гомофобних висловлювань про представників ЛГБТІК. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Під час моніторингу ЗМІ було виявлено інформацію про порушення прав і свобод представників ЛГБТІК-спільноти мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим.

Про це повідомила в Telegram Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Що сталося

За її словами, під час інтерв’ю YouTube-каналу "РОЗМОВА" мер сказав, що "гей не може бути патріотом".

"Такі гомофобні висловлювання є забороненими антидискримінаційним законодавством України в мирний час. Сьогодні, коли українське суспільство демонструє безпрецедентну єдність в забезпеченні відсічі збройної агресії російської федерації проти нашої Батьківщини, поширювати мову ворожнечі, ділити українців на "патріотів" та "не патріотів", публічно висловлювати свої упереджені судження щодо окремих категорій громадян категорично неприпустимо!" – написала омбудсмен.

Вона зазначила, що рівність прав і свобод без будь-яких привілеїв та обмежень гарантована основним законом України.

"Такі висловлювання міського голови принижують честь і гідність представників ЛГБТІК-спільноти, які нарівні з усіма іншими громадянами України стоять на захисті нашої держави: борються за незалежність України в бою, здійснюють волонтерську діяльність, надають гуманітарну допомогу, фіксують воєнні злочини країни-агресора", – заявила Денісова.

Крім цього, Уповноважений направила подання меру з вимогою "неухильно дотримуватися вимог антидискримінаційного законодавства та принести публічні вибачення за гомофобні висловлювання".

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"Звернулася до голови Національної поліції України щодо проведення перевірки зазначеної інформації та вжиття заходів реагування з огляду на наявність ознак розпалювання ворожнечі щодо представників ЛГБТІК-спільноти та порушення рівноправності громадян", – вказала вона.

Нагадаємо, Людмила Денісова розповіла, що робити примусово депортованим до Росії громадянам України. Зокрема, омбудсмен порадила уникати будь-яких маніпуляцій із паспортом.

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