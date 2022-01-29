Запобіжний захід дніпровському стрілку та переговори Зеленського з Макроном — головні новини за ніч

Дніпровського стрілка відправили під арешт, а Зеленський та Макрон поспілкувалися про Нормандський формат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Отримає по заслузі? Дніпровському стрілку обрали запобіжний захід

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід солдату Артемію Рябчуку, який вчинив стрілянину у військовій частині та вбив п'ятьох людей. Судове засідання відбулося у п'ятницю, 28 січня.

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Суд обрав запобіжний захід Артемію Рябчуку/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Зеленський поговорив із Макроном: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами глави України, президенти обговорили зустріч у Нормандському форматі.

Президенти поговорили 28 січня/Фото: REUTERS, колаж "Сьогодні"

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Росія везе до кордону з Україною запаси крові та медматеріалів

Росія накопичує на кордоні з Україною запаси крові та інші медичні матеріали. Це, своєю чергою, вкотре доводить, що РФ може піти з наступом на нашу країну.

Росія готова вторгнутися в Україну, якщо її президент Володимир Путін ухвалить фатальне рішення/Колаж: "Сьогодні"

Найближчим часом Байден перекине війська до країн НАТО Східної Європи

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден найближчим часом відправить війська до країн НАТО Східної Європи. За його словами, чисельність військ буде невеликою.

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