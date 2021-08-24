МЗС України спростував інформацію про захоплений літак в Кабулі

Український літак в кабульському аеропорту. Колаж: "Сьогодні"

В МЗС України спростували інформацію про нібито "захоплений" в Кабулі (Афганістан) український літак.

"Захоплених українських літаків в Кабулі або де-небудь ще немає. Інформація про"захопленому літаку ", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", – заявив Олег Ніколенко.

За його словами, всі літаки, які закликала Україна для евакуації громадян з Афганістану, безпечно повернулися в країну.

Ніколенко пояснив, що "захоплення" літака як такого не було, Єнін використовував це слово щоб пояснити, що літак, з яким була домовленість, в результаті повіз інших людей.

"Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягнути українців. Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому ", – доповнив Ніколенко.

Передісторія

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула, а також про те, що озброєні люди відібрали в українців евакуаційний літак.

"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти український. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту ", – розповів Єнін в коментарі громадському радіо.

Що відбувається в Афганістані

Нагадаємо, після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиц і більше 20 провінцій країни.

13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

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