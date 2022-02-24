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Міноборони зробило звернення до українців через ранкові обстріли

Наталія Магдик
24 лютого, 07:40
Сьогодні вранці у багатьох містах України були обстріли

Рєзніков закликав не панікувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Рєзніков звернувся до громадян України у зв'язку з нічним обстрілом та запровадженням військового стану в Україні. Текст він опублікував на своїй сторінці Facebook .

Не панікувати

"Ворог розпочав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центри військового управління та аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять все, щоб захистити вас і не дати агресору шанс на прорив. Сьогодні я в черговий раз звертаюся до вас: зберігайте спокій! По можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Ваш спокій та впевненість у Збройних силах України найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію", – написав він.

Що сталося вранці

  • Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
  • У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
  • На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.