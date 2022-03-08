"Світ не вірить у майбутнє Росії": нове звернення Зеленського (відео)

Зеленський дав сумний прогноз для РФ після війни / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ не вірить у майбутнє Росії після вторгнення до нашої країни. Натомість у світі говорять про нас, допомагають нам і готуються підтримати відновлення України після війни.
Про це президент України сказав у відеозверненні.
Про що сказав Зеленський – головні тези:
- Зеленський вдячний США за санкції проти РФ, зокрема, за заборону імпорту газу та нафти із країни-окупанта. "США зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Змусити платити за агресію. Відповісти за зло, яке вони скоїли. За все зло", – сказав він.
- Кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, що летять до інших суверенних держав.
- Або Росія поважатиме міжнародне право і не вестиме війни, або у неї немає грошей, щоб починати війни.
- Світ не вірить у майбутнє Росії. Не каже про нього. Ні слова, жодної перспективи. Вони всі розуміють, кажуть про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати наше відновлення.
- Буде новий "план Маршалла" для України. Захід сформує цей пакет підтримки, сказав британський прем'єр.
- Важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великобританію, ЄС, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ тільки наслідуватиме. А значить, його не обдурити і санкції не оминути.
- Президент подякував росіянам, які виступають проти керівництва своєї країни та війни РФ проти України.
- Зеленський відповів на новину про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Українська влада вже з'ясувала деталі, швидко отримавши запевнення – у структурах ООН не буде брехні, слово "війна" звучатиме на цьому майданчику.
- Окупанти катують українців, блокуючи нашу гуманітарну допомогу. Вони хочуть, щоб люди взяли продукти та ліки саме з їхніх рук. "Вантажі все одно виїжджатимуть. Хоч би скільки їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно працюватимуть. І лише час відокремлює вас від свободи. Недовгий час", – сказав Зеленський.
Ситуація в Україні 8 березня
Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ.
- З міста Суми евакуйовано вже близько 3,5 тисяч людей, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
- 170 цивільних осіб, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни. Лише за останню добу загинули 27 мешканців Харкова.
- Усі російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України. Про це повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
- Під Києвом окупанти взяли у заручники журналістів із Великоъ Британії.