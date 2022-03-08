"Світ не вірить у майбутнє Росії": нове звернення Зеленського (відео)

Зеленський дав сумний прогноз для РФ після війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ не вірить у майбутнє Росії після вторгнення до нашої країни. Натомість у світі говорять про нас, допомагають нам і готуються підтримати відновлення України після війни.

Про це президент України сказав у відеозверненні.

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Про що сказав Зеленський – головні тези:

Зеленський вдячний США за санкції проти РФ , зокрема, за заборону імпорту газу та нафти із країни-окупанта. "США зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Змусити платити за агресію. Відповісти за зло, яке вони скоїли. За все зло", – сказав він.

, зокрема, за заборону імпорту газу та нафти із країни-окупанта. "США зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Змусити платити за агресію. Відповісти за зло, яке вони скоїли. За все зло", – сказав він. Кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, що летять до інших суверенних держав.

та снаряди, що летять до інших суверенних держав. Або Росія поважатиме міжнародне право і не вестиме війни, або у неї немає грошей, щоб починати війни.

Світ не вірить у майбутнє Росії. Не каже про нього. Ні слова, жодної перспективи. Вони всі розуміють, кажуть про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати наше відновлення.

Не каже про нього. Ні слова, жодної перспективи. Вони всі розуміють, кажуть про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати наше відновлення. Буде новий "план Маршалла" для України. Захід сформує цей пакет підтримки, сказав британський прем'єр.

Захід сформує цей пакет підтримки, сказав британський прем'єр. Важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великобританію, ЄС, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ тільки наслідуватиме. А значить, його не обдурити і санкції не оминути.

Президент подякував росіянам, які виступають проти керівництва своєї країни та війни РФ проти України.

Зеленський відповів на новину про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Українська влада вже з'ясувала деталі, швидко отримавши запевнення – у структурах ООН не буде брехні, слово "війна" звучатиме на цьому майданчику.

Окупанти катують українців, блокуючи нашу гуманітарну допомогу. Вони хочуть, щоб люди взяли продукти та ліки саме з їхніх рук. "Вантажі все одно виїжджатимуть. Хоч би скільки їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно працюватимуть. І лише час відокремлює вас від свободи. Недовгий час", – сказав Зеленський.

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ.