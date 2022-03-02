"Обстрілів не було. Постраждалих немає", — мер Енергодару спростував інформацію про атаку мирних жителів

Мер Енергодару заперечує інформацію про постріли в місті / Колаж "Сьогодні"

Інформацію про обстріл мирних громадян у місті Енергодар Запорізької області, яку раніше розбудували в Мережі, спростував міський голова Дмитро Орлов.

"У нашому місті обстрілів не було. Постраждалих немає", — заявив мер.

У своєму повідомленні він уточнив, що 2-го березня близько 15.30 у селі Водяни від гранати окупантів постраждали двоє мирних жителів:

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"Стан одного чоловіка дуже тяжкий, другий зазнав поранення середньої тяжкості. Люди госпіталізовані до лікарні Кам'янки", — написав Орлов.

Жителі міста Енергодар Запорізької області продовжують стримувати війська агресора на підході до міста. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізьку АЕС. Десятки беззбройних людей із самого ранку вийшли на вулиці проти супротивників із автоматами в руках.

За словами міського голови, на відео було зафіксовано момент влучення гранати у бік мирних жителів Водяного. Після вибуху людина за кадром каже, що одному із постраждалих відірвало ногу.