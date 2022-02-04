Мітинги по всій країні: прибічники стрільця Рябчука планують масові акції

Люди, які підтримують Рябчука, опублікували тактику своїх подальших дій. Колаж "Сьогодні"

У соцмережах з'являються групи на підтримку Артемія Рябчука, солдата, який розстріляв у Дніпрі 4 товаришів по службі та цивільну жінку. Люди, які приєднуються до груп, планують масові акції на підтримку стрільця.

Ця інформація з'явилася у групі підтримки Рябчука у соцмережах.

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Деталі

У групі люди, які підтримують Рябчука, опублікували тактику своїх подальших дій. Так, прихильники стрільця планують мітинги у великих містах України – Києві, Дніпрі та Одесі.

Мітингувальники закликають до ретельної перевірки в усіх військових частинах України, відкритого процесу над дніпровським стрільцем та розслідування у військовій частині 3021 Нацгвардії.

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Зазначимо, одну з таких груп уже встигли заблокувати.

Деталі НП

Інцидент стався близько 4 години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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