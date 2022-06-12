Могильний вінок, кулі та паспорт у вогні: у Києві відзначили останній день Росії (фото)

Під посольством РФ влаштували акцію. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 12 червня під російським посольством пройшла акція "Останній день Росії", присвячена дню РФ. Перед будівлею повісили банер, а також поставили могильний вінок. Крім того, ще один росіянин, котрий прийшов на акцію, спалив свій російський паспорт.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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В акції взяли участь громадяни РФ, а також політичні мігранти. Один з них прийшов у вишиванці та публічно спалив свій російський паспорт.

Російський опозиціонер у еміграції Андрій Сидельников наніс напис: "Останній день Росії" на банері, поставив під ним могильний вінок і розсипав кулі, які вбивали українських громадян.

Ще один росіянин, котрий прийшов на акцію, спалив свій російський паспорт. Чоловік живе в Україні вже майже рік і з початком війни зрозумів, що не хоче мати нічого спільного з країною-агресором.

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Акція "Останній день Росії". Фото: "Укрінформ"

Раніше ми розповідали, що над посольством Російської Федерації в Києві помітили білий дим, який піднімався над будівлею на Повітрофлотському проспекті, 27. Користувачі соціальних мереж припускають, що в будівлі могли спалювати документи.

Також у Києві 29 вересня 2021 року кілька десятків активістів організували акцію під посольством Російської Федерації. Її метою стала підтримка всіх українців-в'язнів Кремля.