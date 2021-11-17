Можуть навіть покалічити: в Україні продають небезпечні дитячі іграшки

Деякі іграшки можуть нашкодити дитині/Колаж: Сьогодні

Чимало дитячих іграшок, які продаються в Україні, виготовлені в Китаї та відповідають державним стандартам якості. Через це діти можуть отруїтися або отримати травму.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби Полтавської області.

Реклама

Небезпечні іграшки

У пресслужбі зазначили, що понад 70% "іграшкового ринку" України заполонили дешеві китайські вироби. Експерти закликають батьків уникати їх купівлі, адже вони можуть містити небезпечні для здоров’я дітей речовини.

"Майже в кожному непрофільному магазині реалізується контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) і невеликих регіональних магазинах такий товар взагалі основний", — йдеться в повідомленні.

Де ще продають небезпечні іграшки?

У Держпродспоживслужбі Полтавської області зазначили, що небезпечні іграшки продають в інтернет-магазинах та соціальних мережах.

Такі іграшки призводять до тяжких наслідків, а саме:

Реклама

травма;

алергія;

хімічних отруєнь;

інвалідність.

Випадок у Закарпатській області

У Виноградові Закарпатської області дитина отримала хімічні опіки через іграшку. Хлопчик розкусив її.

За словами матері, її 4-річний син раніше в рот нічого забороненого не брав. Однак вирішив розкусити іграшку, всередині якої була рідина.