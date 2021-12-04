Мокрий сніг та дощ, але не скрізь: якою буде погода в Україні 5 грудня (карта)

В Україні очікується сніг з дощем. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні в неділю, 5 грудня, очікується сонячна, але холодна погода. У західних областях синоптики прогнозують сніг та дощ.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 5 грудня

У північних та центральних областях вночі прогнозується від -3 до -1 градуса, вдень температура повітря становитиме 0 – +2 градуси.

На заході температура повітря становитиме −7...+1 градуси, вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах 1...+3 градуси. Також синоптики прогнозують сильний сніг з дощем.

У східній частині вночі очікується до -1...1 градуса, вдень температура повітря підніметься до +3...+5 градусів.

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На півдні країни вночі прогнозується -3...-5 градусів, вдень повітря прогріється до +6...+8 градусів.

У Києві вночі очікується -3...-5 градусів, а вдень температура повітря підніметься до 0...2 градусів тепла. Окрім того, очікується сонячна погода.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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