Мокрий сніг та дощ: погода в Україні на 9 січня (мапа)

На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують. Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні в неділю, 9 січня, буде досить теплою, повітря прогріється в середньому до 0...+2 градуси.
Про це повідомляє Укргідрометцентр
Погода в регіонах
По всій території буде йти сніг, або дощ. У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.
Вдень у західних областях опади припинятимуться. На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують, проте незначні опади місцями все ж таки можливі. У Києві падатиме сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1...+1 градус.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.