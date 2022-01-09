Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Мокрий сніг та дощ: погода в Україні на 9 січня (мапа)

Ксения Тесленко
9 січня, 06:04
Вдень у західних областях опади припинятимуться

На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 9 січня, буде досить теплою, повітря прогріється в середньому до 0...+2 градуси.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Реклама

Погода в регіонах

По всій території буде йти сніг, або дощ. У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.

Вдень у західних областях опади припинятимуться. На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують, проте незначні опади місцями все ж таки можливі. У Києві падатиме сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1...+1 градус.

Реклама

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Раніше ми писали: