Мокрий сніг та низька температура: прогноз погоди в Україні на 9 листопада (карта)

В Україні суттєво похолодало/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 9 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди мокрий сніг. До країни йде справжнє похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у Сумській та Харківській областях очікується мокрий сніг. Дощі пройдуть на територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей та у Сімферополі. На решті території України буде сухо. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується 4-8 градусів тепла. На сході прогнозують від +6 до +9 градусів.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 7 градусів тепла. На півдні – +7-11 градусів.

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У Києві прогнозують 5-7 градусів тепла, без опадів.

Коли буде сніг у Києві?

Цього року перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатися.

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З 21 листопада до кінця місяця у Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градуси. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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