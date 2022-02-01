Морози відступають? Де завтра в Україні буде "плюс"

Сніг та мокрий сніг пройдуть завтра у західних областях України / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 2 лютого, буде морозною, але лише вночі. Вдень максимально температура повітря підніметься до 7 градусів вище нуля. Також у деяких областях варто очікувати опади.

Про це повідомляє Наталія Діденко.

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Вночі очікується від -10 до -4 градусів, але на півдні, а також у Донецькій та Луганській областях буде близько нуля. Вдень у більшості областей температура повітря підніметься до 3 градусів тепла, а ось у південній частині стовпчика покажуть +7 градусів.

Сніг та мокрий сніг пройдуть завтра у західних областях України. Також опади будуть на сході, південному сході, у південній частині, Кропивницькому та Дніпрі з районами. Інші області будуть без опадів.

У Києві завтра, 2 лютого, снігу чи дощу не очікується. Вітер південно-західний та поривчастий. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів, а вдень покажуть близько 0 градусів.