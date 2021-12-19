Морська ялинка в Одесі та "тигрова" – в Полтаві: міста України засвітили новорічні дерева (фото, відео)

Ялинки подарували атмосферу свята у всіх містах країни. / Фото: Колаж: Сьогодні

У більшості міст України сьогодні, 19 грудня, засвічують новорічну ялинку. Живі і декоративні, по різному вбрані вони однаково підсилюють передноворічний настрій у різних куточках країни.

Новини "Сьогодні" зібрали найкрасивіші святкові красуні у один матеріал.

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Полтава

Ялинка встановлена на Театральній площі. Фото: Суспільне Полтава

Чимось схоже на київську ялинку попереднього року, новорічне дерево в Полтаві засяяло сьогодні близько 17:00. Там на Театральній площі увімкнули святкову ілюмінацію на головній хвойній красуні міста.



Висота полтавської ялинки становить 22 метри. Попри плани щодо поповнення святкової ілюмінації кулями, янголами та ведмедиком, цього року місто не докуповувало прикрас. Міськрада не погодила виділення 3 млн грн на це. Тож комунальники скористалися тим, що вже є.

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Одеса

Ялинка засяяла на Думській площі. Навколо неї встановлена світлова конструкція у формі щупалець восьминога з водоростями. Також поруч стоять цифри прийдешнього року – 2022.

"На Думській нарешті показали новорічне дерево у всій красі. Як і обіцяли – і "лісову красуню", і прикраси навколо неї оформили у підводному стилі. Вийшло яскраво, незвично і несподівано, адже до китайського року "чорного водного тигра" багато хто очікував на різноманітність смугастих символів року", – пише Telegram-канал "7 канал Одесса".

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Перед відкриттям новорічного дерева біля мерії виступили творчі колективи, одягнені в національне вбрання. Також там танцювали діти.



Ввечері 19 грудня у центрі міста відбудеться шоу мотоциклів H.O.G. Harley-Davidson та фестиваль Шкільної Ліги сміху.

Херсон

У Херсоні церемонія засвічення ялинки відбувалася на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний". Цьогоріч висота головної новорічної красуні області та міста 18 метрів.

Харків

У місті також запалили головну ялинку. Для цього на майдан Свободи прибув мер Ігор Терехов. Він привітав городян і символічно вдарив палицею, щоб ялинка засяяла.

Зазначимо, відкриття ялинок цьогоріч відбувалося в різних містах без прив'язки до дати. Так, у Чернігові головна красуня міста сяє з 1 грудня, а Львів порадував своїх містян новорічною казкою лише вчора, 18 грудня.

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