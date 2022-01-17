Потужний вибух у Чернівцях та байдужість медиків в Одесі — головні новини за ніч

У багатоповерховому будинку у Чернівцях вибухнув газ, а в Одесі лікарі залишили помирати чоловіка/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Чернівцях пролунав потужний вибух у багатоповерхівці, є постраждалі
У центрі Чернівців стався вибух газу у багатоповерхівці. В результаті дві особи отримали поранення. Причини вибуху поки що не називають.
Червона площа та #ilovemoscow: амбасадорка сторінки України в Instagram потрапила у скандал
Фотоблогерка, яка є фотоамбасадором офіційної сторінки України в Instagram, опублікувала у своєму обліковому записі в соцмережі публікацію-ностальгію про Москву. Свій пост вона доповнила хештегом ilovemoscow.
В Одесі медики залишили помирати чоловіка посеред вулиці
В Одесі поблизу пункту обігріву на Куликовому Полі помер чоловік. Його привезла та залишила карета швидкої. Ймовірно, причиною смерті стало передозування якоюсь наркотичною речовиною.
У Полтавській області автомобіль в'їхав у газову місткість на АЗС
На Полтавщині мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на території АЗС. Внаслідок зіткнення стався сильна пожежа.