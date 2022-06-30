Шахраї телефонують українцям від імені Віталія Кіма: що кажуть (відео)

Українці почали отримувати дзвінки від "Віталія Кіма". / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо, що шахраї від імені голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма почали телефонувати українцям.

Про це написав сам Віталій Кім у себе на сторінці в Telegram.

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За його словами, з'явилася інформація, що від імені голови Миколаївської ОВА йдуть дзвінки та просять допомогу.

"Офіційно кажу – у нас все є. Ми справляємося, є підприємства, які допомагають добровільно. Я нікому не телефоную і від мене ніхто не може телефонувати. Крапка", – розповів Кім.

Раніше Віталій Кім пояснив, чому перестав записувати свої знамениті відеозвернення, та розповів про початкову мету його роликів.