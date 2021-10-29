Чи можна дітям вакцинуватися від COVID-19: відповідь від МОЗ

Вакцинація дітей в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що отримати щеплення від коронавірусу може дитина з 12 років і лише однією вакциною – Pfizer. Іншими – ні.

Про це Кузін повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Дитина може вакцинуватися з 12 років

Як розповів Кузін, за згодою батьків дитина може бути вакцинована за медичними показаннями (якщо вона має тяжке захворювання, інвалідність).

Для цього педіатр видає висновок, що він рекомендує такій дитині пройти вакцинацію і підліток прищеплюється двома дозами вакцини Pfizer.

Крім того, коли дитина має відвідати іншу державу (за навчанням, для участі у спортивних змаганнях, олімпіаді) за бажанням батьків та наявності вимоги про вакцинацію в тій країні, куди направляється школяр, видається медичний висновок педіатра, що за соціальними обставинами дитині рекомендується щеплення. І з 12 років він може пройти повний курс вакцинації.

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Що робити, якщо педіатр відмовляє у вакцинації дитини?

Якщо педіатр відмовляється, йому слід показати нормативну базу. Вона є у відкритому доступі на сайті МОЗ.

"Ми також стикаємося з тим, що лікарі не зовсім розуміють ситуацію або не завжди вчасно отримують ту чи іншу інформацію, тому займаємося роз'ясненням", – зазначив Кузін.

В Україні ростуть темпи вакцинації населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

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