"Мрія" з військовою допомогою від Данії прибула в Україну (відео)

Літак робив посадку під час снігопаду. Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися відеокадри, що зняли посадку літака АН-225 "Мрія" поблизу аеропорту Гостомеля (Київська область).

Відповідний ролик опублікував користувач мережі Дмитро Загуменний.

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"Більше 20 років їжджу повз аеропорт Гостомель і жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Але сьогодні удача мені посміхнулася. Проїжджав повз за кілька хвилин до посадки, побачив вогні злітно-посадкової смуги і зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі. Неймовірне видовище", – написав він.

Як видно на відео, літак робив посадку під час снігопаду.

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За даними сайту "Обозреватель", на борту "Мрії" знаходиться партія озброєння, яку надала Україні Данія. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці у Facebook. Проте зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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