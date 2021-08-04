Чоловік з гранатою в Кабміні: поліцейські почали спецоперацію

Поки що правоохоронці ведуть переговори з невідомим, щоб той здався НПУ

Фото: колаж "Сьогодні"

Національна поліція в Києві почала спеціальну операцію по затриманню невідомого чоловіка, який зайшов в будівлю Кабінету міністрів України з пристроєм, що нагадує вибухівку. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Києва.

За даними правоохоронців, вищезгаданий пристрій чоловік дістав з кишені відразу після того, як увійшов в урядову будівлю в середу, 4 серпня, о 10 годині ранку. Потім послідували погрози про вибух КМУ.

Нацполіція Києва почала спеціальну операцію. Зараз правоохоронці ведуть переговори з невідомим чоловіком.

"У разі відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Нацполіція проводить спецоперацію / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Нагадаємо, голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук опублікував відео в Facebook, на якому чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років". Невідомий попросив чоловіків входити в будівлю, а жінок – ні.

Як велися переговори і хто допоміг умовити невідомого чоловіка здатися поліції, можна дізнатися з відео "Сьогодні":