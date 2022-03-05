"Ми — європейська армія": Арестович закликав гуманно ставитись до полонених окупантів

Арестович попросив не знущатися з полонених/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович записав чергове відеозвернення до українців. Він закликав поводитися з полоненими російськими військовослужбовцями гуманно. Також наголосив, що заборонено поводитися з ними варварськи та публікувати відео.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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Що сказав Арестович?

Радник ОП нагадав про Женевську конвенцію і закликав поводитися з російськими військовополоненими гуманно. Нагадав, що жорстоке поводження категорично заборонено.

"Ненависть до військовополонених зрозуміла. Вони бомблять мирні міста, від них гинуть мирні жителі, діти й так далі. Проте. Ми європейська армія, європейської держави. Категорично забороняється варварське поводження з полоненими", — сказав Арестович.

Він зазначив, що подібна поведінка не людяна, а на війні важливо утримувати правильний стан свідомості.

"Ми — воїни світла, ми не фашисти. Не уподібнюйтеся сатані, бо це означає програти сатані. Навіть якщо залишитися в живих", — підкреслив Арестович.

Він тавкож сказав, що публікувати відео з полоненими теж заборонено. На це гостро реагують західні партнери. У полонених максимум, що можна запитати, — це ПІБ та номер військової частини. Однак допити можуть проводити лише відповідні органи.

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"Наші західні партнери вкрай негативно реагують на такі факти. Тільки Женевська конвенція. Записуючи відосики з "хвацькими" допитами, ви серйозно підсилюєте тих людей на Заході, які кажуть, що "ага, Україна порушує Женевську конвенцію, скоює військові злочини, не все так однозначно" та інше. І вже уряди заходу під тиском відповідних лобі ставлять питання про те, що: "Ну як вам тепер допомагати? Важкувато буде", — зазначив Арестович.

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.

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