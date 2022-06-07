Ми не маємо права кліпати очима – Яценюк відповів про чергові погрози Путіна

Росія знову загрожує миру, намагаючись зупинити постачання важкого озброєння Україні, заявив Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Грою у хто перший моргне назвав чергове кремлівське брязкання зброєю Арсеній Яценюк. Але ми повинні продовжувати боротися, наголосив голова КБФ, прем’єр-міністр України 2014-2016 років в ефірі CNN.

"Путін розпочав із західним світом нову гру "хто першим моргне" – Захід чи автократична Росія. Та ми не маємо права "кліпати очима". Ми маємо боротися. Захід не може відступити, він може тільки рухатися вперед у захисті свободи", – каже експрем'єр.

Арсеній Яценюк наголосив, що Путін вчергове почав брязкати зброєю в намаганні зупинити західний світ від надання Україні важкого озброєння.

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"Моє звернення до західного світу: давайте зробимо це разом – переможемо у цій праведній війні. Давайте підтримаємо свободу в Європі та у світі. Не бійтеся Путіна, адже це його звичний наратив – погрожувати, тестувати кожного західного лідера та чекати, коли Захід відступить", – підкреслив голова КБФ.

Він наголосив, що Путін "хоче злякати українців і намагається посіяти розлад у західному світі".

"Він сказав західному світу: "Якщо ви будете постачати зброю, я цілитиму в нові об’єкти". Але він і так постійно це робить", – зауважив Яценюк.

Голова КБФ вкотре закликав західні країни поставляти ще більше зброї Україні.

"Тож що більше ви підтримуватимете українське військо, що більше зброї ви нам поставите, – то менше шансів у Путіна буде перемогти у цій війні. Жорстокій, агресивній, несправедливій війні проти українського народу. Не бійтеся", – звернувся Арсеній Яценюк до західних партнерів.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін погрожує новими ударами, якщо Захід постачатиме Україні ракети далекої дії.