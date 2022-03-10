Ми не стали рабами і ніколи не станемо – Зеленський про війну в Україні

Президент зробив заяву на 15-й день бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Вся Україна захищає рідну землю вже 15-й день. Українська армія відбиває атаки на всіх головних напрямках.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Реклама

"Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це – наш дух, це наша доля", – сказав він.

Військові РФ в українському полоні

Військовополонений з Росії Володимир Расказов вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як воєнні злочинці".

Реклама

Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправленням армії РФ в Україну.

7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.

4 березня був опублікований перший список військовополонених солдатів Росії, обманом введених на територію мирної України.

Реклама

24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших російських полонених.