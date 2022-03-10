Ми не стали рабами і ніколи не станемо – Зеленський про війну в Україні

Президент зробив заяву на 15-й день бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні
Вся Україна захищає рідну землю вже 15-й день. Українська армія відбиває атаки на всіх головних напрямках.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це – наш дух, це наша доля", – сказав він.
Військові РФ в українському полоні
Військовополонений з Росії Володимир Расказов вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як воєнні злочинці".
Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправленням армії РФ в Україну.
7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.
4 березня був опублікований перший список військовополонених солдатів Росії, обманом введених на територію мирної України.
24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших російських полонених.