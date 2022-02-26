"Ми ніколи не пробачимо брехні": хакерське угруповання Anonymous пригрозило Путіну (відео)

Anonymous записали відео-звернення до Володимира Путіна / Колаж "Сьогодні"

Хакерське угруповання Anonymousзвернулося до президента Росії Володимира Путіна. Вони вимагають, щоб Путін поновив права українського народу, а також подав у відставку.

Відео-звернення організація додала до Twitter.

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Хакерське угруповання стверджує, що їхня сила обрушиться на президента Росії та його помічників.

"Наша сила обрушиться на вас і ваших посіпак. Це лише питання часу, коли ми виявимо бруд, що ви намагаєтеся приховати від суспільства, якому брешете. Зараз ми вимагає, щоб ви відновили права українського народу та пішли у відставку зі своєї посади" , – заявили Anonymous.

Також хакерське угруповання додає, що вони ніколи не вибачать Володимиру Путіну брехні та життів, які були втрачені за його режиму.

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"Пора заткнути рота Володимира Путіна його ж брудними грошима. Шукайте і копайте, щоб не залишити каменю на камені. Володимире Путіне, ми дали вам достатньо часу, щоб дослухатися до наших претензій і надали безліч варіантів, але ви вирішили розв'язати набагато більшу війну. Ми ніколи не пробачимо брехні, і ніколи не забудемо життя, яке було втрачено при вашому режимі", – заявили Anonymous.

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Путін розпочав війну

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

"Наша мета – денацифікація та демілітаризація", – сказав глава РФ.

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