"Ми тільки-но почали радіти затишшю": жителька Авдіївки розповіла волонтерам про жахіття війни

Фонд Ріната Ахметова допомагає українцям / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

До початку повномасштабної війни Алла мешкала в Авдіївці на Донеччині. Про жахіття війни вона знає не з чуток: ще у 2014 році її рідне місто стало однією з найгарячіших точок Донбасу.

"Після 2019 року життя почало налагоджуватись. Ми встигли поміняти вікна, які було розбито під час обстрілів, зміцнили стіни в будинку, зробили ремонт і тільки-но почали радіти затишшю, як настало 24 лютого", — каже жінка.

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Алла згадує, що з перших днів війни ситуація значно погіршилася. Через інтенсивні обстріли місто залишилося без води та опалення. У середині березня жінка вирішила евакуюватися з Авдіївки. За тиждень виїхав з міста її чоловік — після того, як у їхньому будинку загорілися дві квартири.

Третій місяць подружжя живе в орендованій квартирі в Києві з донькою, яка ще у 2014 році перебралася туди з Донецька. Алла зізнається, що гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, яку вона отримала в територіальному центрі соціального обслуговування Дарницького району міста Києва, стала дуже доречною.

"Через війну донька втратила роботу, а ми з чоловіком — пенсіонери. Тому допомога від Фонду сьогодні для нас є особливо важливою й необхідною", — ділиться жінка.

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Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Раніше ми розповідали, скільки українців знають про благодійну допомогу від Фонду Ріната Ахметова під час війни, і розповідали, як можна отримати допомогу від Фонду.