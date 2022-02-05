Кривава бійня у Дніпрі. Ми дізналися у психолога, чому в Мережі підтримали стрільця

Про Артемія Рябчука раніше були лише позитивні відгуки/Колаж: "Сьогодні"

Українці, які публічно виступили на підтримку дніпровського стрільця Артема Рябчука, опублікували у соцмережі ролик із солдатом. Крім того, прихильники Рябчука мають намір організувати мітинги у Дніпрі та Одесі. Така реакція деяких людей звернула на себе увагу ЗМІ, психологів та адвокатської спільноти.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди можуть підтримувати стрільця.

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У форматі слайд-шоу учасникам закритої групи показали 7 фото, на якому зображено Рябчука у щасливі моменти свого життя. За мить у цьому ж ролику з'являються фото з автозаками та камерою СІЗО.

"Є кілька варіантів того, чому дехто висловив підтримку Артему Рябчуку", – каже кандидат психологічних наук, соціальний психолог Ольга Плетка.

Серед можливих причин, вона назвала такі:

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"Є люди які відрізняються загостреним почуттям справедливості. Вони побачили інформацію про те, що Рябчук мав причини дійти до такої "точки кипіння" і готові його захищати. Другий варіант може бути таким: люди, які його захищали, могли самі бути в минулому жертвами насильства, пресингу. Тоді вони не могли себе захистити, але зараз вони знаходяться далеко від свого об'єкта страху або стали старшими, "соліднішими" і можуть дозволити собі захищати іншого. Навіть є приказка: себе захистити не можу, а за іншого "груди порву".



За словами Ольги Плетки, також міг бути варіант того, що люди мислять фокусовано, "не бачачи" подальшого трагічного фіналу подій. Тобто вони могли бачити Рябчука як постраждалого, якого "тролили", "довели" і тепер їм шкода його.

"Додає емоцій і його позитивна характеристика. Також є родичі, які готові боротися за свого, адже вони знають його як зразкового молодого чоловіка. І раптом він скоїв злочин. Люди не можуть у це повірити та витісняють із усвідомлення вбивства. У психології така реакція пояснюється дією захисних механізмів: якщо інформація, що надходить, не відповідає уявленням людини або є нестерпною для неї, то вона (інформація) або заперечується, або витісняється. Всі ці фактори могли призвести до того, що піднялася лавина на захист", – резюмує психолог.

До цього вона додала, що це лише можливі особисті причини захищати Рябчука, але соціально-обумовлені реакції на трагічні наслідки набагато складніші та ширші за особистісні мотиви.

"Безумовно, є логіка в кожному варіанті мотивів, також є розуміння, що, швидше за все, він діяв неусвідомлено у стані афекту, а ще є досвід якоїсь необ'єктивності рішень судів щодо резонансних злочинів. Проте факти залишаються фактами. Його дії, навіть захисні, привели до фатальних наслідків", – сказала психолог.

Чи вплине резонанс на суддів?

Адвокат Іван Ліберман відповів, як вплинуть мітинги та резонанс на суд над стрільцем.

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"Загалом, резонанс на суд впливає, але він, суд, виходитиме не з громадського резонансу, а керуватиметься висновками імунологічної, балістичної, генетично-молекулярної експертизи, експертизи пізнання тощо", – каже Іван Ліберман.

За його словами, у рамках слідства проведуть десятки експертиз.

Як уточнив адвокат, згідно зі статтею 291 Кримінально-процесуального кодексу під час підготовчого засідання суд роз'яснює обвинувачуваному, якому загрожує довічне ув'язнення, що має право на присяжних. За словами Лібермана, він, як адвокат, який хоч і не бере участі в цій справі, пильно спостерігатиме за його ходом.