"Ми у Києві": Зеленський звернувся до українців (відео)

Відео з'явилося в офіційному telegram-канал президента / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу та повідомив, що він і керівництво уряду та парламенту перебувають у Києві та продовжують працювати.

Відео з'явилося в telefgam-каналі президента.

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"Ми тут. Ми у Києві. Ми захищаємо Україну" , – йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

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Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

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