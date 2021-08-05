На Арабатській стрілці знайшли величезного крокодила. Міг втекти з Ялтинського зоопарку (фото)

Відпочивальники на морі під Генічеськом виявили крокодила, який їв качку, наступного дня його виловили мертвим

На Арабатській стрілці виловили крокодила / колаж "Сьогодні"

На Арабатській стрілці (Херсонська область) відпочивальники у середу виявили двометрового крокодила, який їв качку в одній з водойм, що утворилися на місці, де свого часу видобували пісок. У четвер вже мертву тварину дістали з озера.

Про це повідомили в Генічеському райвідділі Нацполіції, передає місцеве видання "Херсонці".

Знайдений на Арабатській стрілці крокодил / Фото: Нацполиция

Напередодні двоє відпочивальників повідомили місцевій владі, що бачили крокодила в невеликому озері, що утворилося на місці піщаного кар'єру великого крокодила, який їв качку.

Правоохоронці, які прибули на місце, дійсно виявили, що з води стирчить морда крокодила і взяли прилеглу територію під охорону.

Виловлений під Генічеськом крокодил / Фото: Нацполиция

На жаль, поки вирішувалося, яким чином дістати крокодила, він помер і 5 серпня з води дістали вже мертву тварину близько двох метрів задовжки.

"Нaші cпівробітники виконали свої посадові обов’язки, забезпечивши безпеку людeй. Як кpoкoдил потрапив у oзepo, ще будeмо з’ясовувати", – розповів нaчaльнік Гeнічecькoгo paйвідділу Нaціoнaльнoї пoліції, пoлкoвник Cepгій Балута.

Місцева влада повідомила, що про зникнення крокодила ніхто не заявив.

Звідки міг узятися крокодил

У Київському зоопарку припускають, що крокодил міг втекти з вольєра якогось приватного зоопарку, але не виключено, що раніше він жив у Ялтинському зоопарку в окупованому Криму.

"Можливо, що ця тварина залишена черговим любителем екзотики або втекла з вольєру, де мешкала до цього. Таке, на жаль, може відбуватися, поки не наведуть порядок і сувору відповідальність за подібні дії", – розповіли сайту "Сьогодні" у столичному зоопарку.

За інформацією Київського зоопарку, на Арабатській стрілці є невеликий зоопарк.

"До речі, цей крокодил міг втекти з Ялтинського зоопарку, коли був великий потоп у місті та цілу виставку змило в море. Цей варіант малоймовірний, але цілком можливо, що крокодил проявив живучість", – відзначили у Київському зоопарку.

До речі, у столичному зоопарку мешкає кілька видів крокодилів, але качок вони не їдять – їх годують м'ясом.

Нагадаємо, у Кирилівці Запорізької області на узбережжі знайшли мертвого крокодила, зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.

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