На Дніпрі ледь не потонули одночасно 200 рибалок: що сталося

На крижині рибалили до 200 осіб. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Черкаській області неподалік села Москаленки, Золотоніського району, сталася надзвичайна подія. На річці Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало близько 200 рибалок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Близько сотні людей самостійно пішки дісталися берега, інших доправили до суші двома риболовецькими баркасами.

"В акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок", - повідомили рятувальники.

Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

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Правила поведінки на льоду

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

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