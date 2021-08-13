На Донбасі знову пролилася кров. Бойовики поранили двох українських військових

На Донбасі бойовики знову порушили режим припинення вогню і поранили двох військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Напад відбувся в п'ятницю, 13 серпня, на українські позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ". Наші позиції були обстріляні з артилерійських систем калібру 122мм та мінометів калібру 120 та 82мм.

"В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних Сил України. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого – задовільний", сказано у повідомлені штабу Операції об'єднаних сил.

Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, припинивши обстріл з іншої сторони.

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Втрати останніх днів

12 серпня на Донбасі протягом доби бойовики здійснили два обстріли . В результаті поранення середньої тяжкості отримав один військовий.

. В результаті поранення середньої тяжкості отримав один військовий. 11 серпня 8 разів фіксувалося порушення режиму припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний.

отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний. 10 серпня 16 разів обстрілювали позиції ВСУ. В результаті постраждали троє українських військових. Один з них помер у лікарні.

Нагадаємо, що поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, в тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували серед іншого наступ.

На днях стало відомо, що на Донбасі в полоні у бойовиків перебувають 295 громадян України. З яких 30 – жінки. Цих людей Київ намагається звільнити за схемою "всіх на всіх".