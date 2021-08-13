На Донбасі не вщухають бойовики. Де вчора стріляли

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 12 серпня, п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу постраждав один український військовий.

Про це повідомили в Міноборони.

Де стріляли?

поблизу Пісков ворог палив по ЗСУ з станкових протитанкових гранатометів.

ворог палив по ЗСУ з станкових протитанкових гранатометів. неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював наші позиції з станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

противник тричі обстрілював наші позиції з станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Південного російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

У результаті обстрілу один український військовий отримав вогнепальне поранення. Зараз він у лікарні в стані середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Реклама

З початку цієї доби, 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як минув рік режиму припинення вогню

Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

Також читайте інші новини по темі: