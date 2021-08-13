На Донбасі не вщухають бойовики. Де вчора стріляли

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 12 серпня, п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу постраждав один український військовий.
Про це повідомили в Міноборони.
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Де стріляли?
- поблизу Пісков ворог палив по ЗСУ з станкових протитанкових гранатометів.
- неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював наші позиції з станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- У напрямку Південного російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
У результаті обстрілу один український військовий отримав вогнепальне поранення. Зараз він у лікарні в стані середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.
З початку цієї доби, 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як минув рік режиму припинення вогню
Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.
Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.
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