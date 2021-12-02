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На Донбасі поранили ще одного українського військового – в якому він стані

Інна Собора
2 грудня, 17:39
З початку доби 2 грудня бойовики чотири рази відкривали вогонь

Окупанти вчергове порушили режим припинення вогню на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ворожих дій бойовиків на Донбасі 2 грудня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Де стріляли

З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

  • В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
  • Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Що з військовим

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Стан його здоров’я – задовільний.

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Ситуація 1 грудня

На Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення, від якого помер.

Де стріляли?

  • У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримав поранення один місцевий житель.
  • У районі Шумів російські найманці вчинили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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