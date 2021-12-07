Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

На Донбасі знову загострення. Бойовики стріляли по українських військових 5 разів

Інна Собора
7 грудня, 07:22
Окупанти відкривали вогонь із забороненої Мінськом зброї

За добу не постраждав жоден український воїн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 6 грудня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Двічі вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Реклама

Де стріляли

  • В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.
  • У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
  • Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.
  • По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Обстановка 7 грудня

Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Реклама

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали: