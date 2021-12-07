На Донбасі знову загострення. Бойовики стріляли по українських військових 5 разів

За добу не постраждав жоден український воїн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 6 грудня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Двічі вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів. У бік Катеринівки , що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Обстановка 7 грудня

Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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