На Донбасі українські військові почали користуватися новою іноземною зброєю – що особливого (відео)

У зоні ООС наші воїни намагаються користуватися нещодавно переданими нам американськими гранатометами та шведськими NLAW.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Шведські гранатомети NLAW, які нам передала Велика Британія, вже у бойових частинах на Донбасі. І сьогодні у зоні ООС українські десантники спробували ці гранатомети на практиці.

За легендою, бійці повинні знищити танки ворога, які наступають на наші позиції. Українські військові бронемашиною висуваються на позиції й за лічені секунди готові стріляти. Зрештою всі цілі знищені.

NLAW дуже простий у використанні – діє за принципом вистрілив і забув. Гранатометник тільки потрібно навести на ціль, почекати 5 секунд і далі NLAW зробить все сам. Шансів у ворожих танкістів майже немає. Наші бійці кажуть, що вчилися 4 дні, але насправді освоїти цю зброю можна швидше.

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"Будь-якого солдата можна навчити, і він стане повноцінним оператором цього виду озброєння", – каже десантник Степан.

Крім того, наші бійці тренувалися стріляти ще з одного іноземного озброєння – протибункерний гранатомет М141, його Україні передали американські партнери. Він здатний розбивати бетонні укріплення ворога – доти та бункери. І знову – постріл і ціль знищено.

"За моїми враженнями, це краще застосовувати у наступальних діях. Якщо противник сидить у бункері чи окопі – можна ефективно вийти та вразити цю ціль", – зазначив десантник Едуард.

За навчаннями також стежив командувач ООС Олександр Павлюк. Каже, і сам хотів вистрілити з такої сучасної зброї, але важливіше, щоб солдати тренувалися. Ці гранатомети значно посилили боєздатність та ефективність наших збройних сил.

"Це те, що потрібно для збройних сил. Не лише те, що залишилося від радянського союзу, а саме нові технології, які суттєво зберігають наш особовий склад від ураження противника", – додав командувач ООС Олександр Павлюк.

Вже днями навчання з іноземною зброєю продовжаться. Бійці відпрацюють десантування з гелікоптерів та постріли з цих гранатометів.

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