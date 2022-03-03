На Енергодар їде 100 одиниць техніки окупантів, на блокпосту йде бій

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Російські окупанти вирішили йти на пролом на Енергодар, застосовуючи зброю проти мирних громадян, які з 2 березня стримували супротивника живим щитом.
Про це повідомив Телеграм-канал Ukraine NOW.
Що відомо
Міський голова Дмитро Орлов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що на Енергодар суне понад 100 одиниць важкої техніки. Окупанти вже обстріляли блокпост та застосовують зброю проти мирного населення.
Проте станом на 17.30 на блокпосту продовжувався бій.
"На блокпосту триває бій. Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію, на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється. На б. Каштановий, 6 через влучення в будинок – пожежа в квартирі на 7 поверсі. Рятувальники вирушили", – повідомив Орлов.
Обстановка
- Жителі міста Енергодар Запорізької області активно намагаються стримувати війська агресора на підході до міста. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізьку АЕС.
- У Києві вночі було чути вибухи. Постраждалих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.
- Голова Гостомельської ОТГ під Києвом Юрій Прилипко живий – інформація про те, що його розстріляли російські військові, не підтвердилася. Дві години тому політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook повідомив із посиланням на очевидців, що голова Гостомельської ОТГ загинув.
- Російські окупанти почали мінувати місто Херсон. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.